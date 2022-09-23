Лука Дончич: «Далласу» не нужна еще одна звезда. У нас хорошая команда»

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич считает, что команда не нуждается в еще одном игроке уровня Матча звезд, чтобы добиться успеха.

«У нас в команде собраны отличные игроки. Много недооцененных ребят, которые заслуживают куда большего внимания. Не думаю, что мы нуждаемся в звезде, у нас хорошая команда.

Во-первых, у нас есть . Он очень много работал, он один из лучших в защите, а когда открыт, то воспользуется шансом и попадет. У Спенсера Динуидди будет в новом сезоне важная роль. новый игрок нашей команды, но он будет очень важен и полезен для нас», – заявил Дончич.

Евробаскет – это сенсации каждый день. Теперь вот и Лука Дончич отлетел от поляков