Антон Астапкович: «Очень рад вернуться домой. Надеюсь, буду в ЦСКА долго»

Форвард ЦСКА Антон Астапкович подвел итоги матча с УНИКСом (76:71) в рамках группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Набравший 18 очков и 9 подборов Астапкович также поделился впечатлениями от возвращения в московскую команду.

– С УНИКСом мы постарались придерживаться плана, и в принципе он сработал. Будем и дальше, наверное, так действовать – придерживаться плана.

– В планах ЦСКА – ориентир на российских игроков, в том числе на вас. Насколько это лестно?

– Я бы не сказал, что план прямо так ориентирован. Здесь командная игра. Здесь все могут набирать очки: сегодня я, завтра – другой. Это не проблема для команды. И тренер это видит и понимает. Думаю, баланс будет соблюден. Не могу сказать, что куда‑то мы направляемся. Но сегодня очень хорошо сыграли. Завтра может быть и по‑другому.

– Легионеры присоединились совсем недавно и тренировались вы с ними мало.

– Взаимодействие с ними прошло легко. Наши друзья сербы присоединились к нам в Петербурге. Пять‑шесть дней мы работаем вместе, и я не вижу никаких проблем. Они к нам только притираются. Они еще покажут себя.

– Этим летом вы вернулись в ЦСКА. Какие эмоции по этому поводу?

– Здорово, классно. Я очень рад вернуться домой. Я провел здесь восемь лет и буду здесь, надеюсь, долго.

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