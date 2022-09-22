Самсон Руженцев: «Выиграть Суперкубок будет непросто. Все участники очень сильны»

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев отметил, что выиграть лиги ВТБ будет непросто, поскольку все соперники очень сильны, в том числе его бывшая команда сербская .

«Мы довольны предсезонной подготовкой. Сыграли много матчей. Побывали в Турции и Петербурге. Но работы все равно еще немало предстоит. Последняя товарищеская встреча с «Зенитом» это показала. Но мы, естественно, не отчаиваемся. Команда еще не полностью сформирована. Ребята, вернувшиеся из сборных, начинают вливаться в систему. Еще есть время.

Ожидания от Суперкубка самые хорошие. Мы здесь, чтобы выиграть, занять первое место. При этом надо отметить, что все участники турнира очень сильны. Будет непросто. Но, повторюсь, мы будем бороться за победу.

Принципиально ли на групповом этапе встретиться с моим бывшим клубом «Мега»? Не скажу, что принципиально, но интересно, поскольку вижу ребят, с которыми вместе тренировался, играл в прошлом году. У них амбициозная команда», — передает слова Руженцева «Матч ТВ».

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