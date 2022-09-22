Бюджет ЦСКА в новом сезоне сократится минимум на 20 процентов

Бюджет московского в сезоне-2022/23 сократится минимум на 20 процентов и перестанет быть самым большим в лиге ВТБ, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный спонсор ЦСКА – компания «Норникель» – уменьшит финансовые вложения в клуб.

Сегодня на специальной пресс-конференции Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты российских клубов-участников в сезоне-2021/22. Самый большой бюджет в прошлом сезоне был у ЦСКА – 2,808 млрд рублей. На зарплаты игрокам армейцы потратили 1,498 млрд рублей, тренерскому составу и техническому персоналу было выплачено 155 млн.

Вторым клубом по величине бюджета стал «Зенит» (2,43 млрд), который завоевал чемпионский трофей. На третьем месте оказался краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,333 млрд).

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