«Руна» представила новую форму

представила три комплекта игровой формы, которая будет использоваться мужской и женской командами в сезоне-22/23.

«Руна» продолжила развивать тему «Команды твоего города» и провела фотосессию в нескольких локациях Москвы. Игроки клуба побывали на Северном речном вокзале, в парке «Ходынское поле», в бизнес-центре «Белая площадь» и в московском метро.

«Викинги» продолжат выходить на площадку в своих классических цветах – белом и зеленом. Третий комплект «Руны» выполнен в фиолетовом цвете.

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Фото: «Руна»