«Рэпторс» расстались со Святославом Михайлюком

отчислил атакующего защитника (25 лет, 201 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее Михайлюк активировал опцию игрока в контракте с «Рэпторс» и продлил соглашение на сезон-2022/23 за 1,9 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате украинский защитник провел за «Торонто» 52 матча, набирая в среднем 4,6 очка и 1,6 подбора при реализации 30,6% из-за дуги.

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