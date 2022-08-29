«Рэпторс» расстались со Святославом Михайлюком

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«Торонто» отчислил атакующего защитника Святослава Михайлюка (25 лет, 201 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее Михайлюк активировал опцию игрока в контракте с «Рэпторс» и продлил соглашение на сезон-2022/23 за 1,9 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате украинский защитник провел за «Торонто» 52 матча, набирая в среднем 4,6 очка и 1,6 подбора при реализации 30,6% из-за дуги.

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