Калеб Хоумсли – MVP Кубка Кондрашина и Белова

Атакующий защитник Калеб Хоумсли признан самым ценным игроком Кубка Кондрашина и Белова

В финальном матче турнира против ЦСКА американский баскетболист набрал 26 очков, а также совершил 6 подборов и 6 передач.

В символическую пятерку лучших игроков Кубка вошли Иван Стребков («Нижний Новгород»), Александр Хоменко (МБА), Томас Уимбуш («Зенит»), Семен Антонов (ЦСКА) и Никола Милутинов (ЦСКА).

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