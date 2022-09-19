Женская НБА. Финал. 4-й матч. «Лас-Вегас» обыграл «Коннектикут» и стал чемпионом

В воскресенье состоялся четвертый матч финальной серии плей-фф женской НБА.

«Лас-Вегас» одолел в гостях «Коннектикут» (3-1) и стал чемпионом сезона-2022.

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Четвертый матч

Коннектикут – Лас-Вегас – 71:78 (12:16, 16:14, 21:23, 22:25)

КОННЕКТИКУТ: Уильямс (17 + 6 подборов), Джонс Дж. (13 + 8 подборов), Боннер (12 + 8 подборов), Джонс Б. (11), Томас (11 + 11 передач + 10 подборов)

ЛАС-ВЕГАС: Грэй (20 + 6 передач + 5 подборов), Уильямс (17), Плам (15), Янг (13 + 8 передач + 5 подборов), Уилсон (11 + 14 подборов)

18 сентября. 23:00

«Лас-Вегас» выиграл серию – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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