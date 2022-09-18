Геннадий Головкин: «Абсолютно точно – я продолжу карьеру. Не забывайте: у меня все еще есть 3 пояса в среднем весе»

Геннадий Головкин прокомментировал свой бой против Канело и сообщил о своих дальнейших планах.

– Почему так плохо начал бой? На этом уровне – это бокс высшего уровня. Все знают, кто такой Канело. Все знают, что с ним один неудачный шаг – и все, бой для тебя завершится. Один удар – и бой закончится поражением. Посмотрите на его лицо, посмотрите на мое лицо – мы оба чистые. Это бокс высшего уровня, лучшая подготовка, лучшее показание боя. Очень хорошее качество.

Этот бой отличается от первого и второго тем, что мы провели его умнее – больше тактики, как будто шахматы. Сегодня Канело был хорош.

Опять же – моя стратегия. Мы хотели начать активнее со второй половины. Я не чувствовал себя плохо. Еще раз: это хороший бой.

На 100 процентов, наша вражда с Канело закончилась. Все топовые бойцы – мы как баскетболисты: Леброн против Кобе, Кобе против Майкла Джордана. Только один остается на вершине.

Абсолютно точно – я продолжу карьеру. У меня есть хороший план, у меня есть хорошие варианты. Поздравляю Канело, поздравляю всех фанатов, у нас отличный бой. И не забывайте: у меня все еще есть 3 пояса в среднем весе. Я вернусь, ребята. Я остаюсь чемпионом!

Я хочу пожать руку Канело и поздравить его команду. Он великий воин.

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