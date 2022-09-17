Эван Фурнье: «Не думал, что Испания пройдет так далеко»

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье отдал должное сопернику сборной Испании, с которой его команда встретится в финале Евробаскета-2022 в воскресенье.

«Отправляясь на Евробаскет, я не думал, что они пройдут так далеко. Разумеется, они не были фаворитами. Но никогда не списывайте со счетов Испанию. Они всегда найдут способ поебждать. Их система успешно работает уже много лет.

Эта команда первый год играют в обновленном составе, и мы не ожидали, что они будут на таком уровне. Это просто еще раз показывает, насколько хороши они в баскетболе», — признался Фурнье.

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