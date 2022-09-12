«Это было бы капитуляцией по отношению ко всей истории литовского баскетбола». Литва не рассматривает вариант с иностранным тренером

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Балчюнас заявил, что, несмотря на 15-е место сборной на Евробаскете-2022, никаких изменений в должности главного тренера не будет.
«Надо понимать, что сборная впервые играла под руководством Казиса Максвитиса. Мы видели, как он работает, какого он уровня тренер, и как чувствует себя с ним вся сборная.
Тем более, что у нас не так много тренеров. На протяжении всего турнира мы постоянно разговаривали с Максвитисом и говорили, что доверяем ему.
Мы также разговаривали после 1/8 финала и сказали, что ему не стоит даже думать об уходе. Таких мыслей быть не может с обеих сторон. Мы доверяем ему, наша сборная достаточно молода, и практика показывает, что команда добивается своих лучших результатов спустя три года», – сказал Балчюнас.
Глава федерации также отметил, что национальная команда не рассматривает вариант с иностранным тренером.
«Это было бы капитуляцией по отношению ко всей истории литовского баскетбола», — сказал Балчюнас.
15-е место стало худшим результатом в истории выступлений сборной Литвы на чемпионах Европы.
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