«Это было бы капитуляцией по отношению ко всей истории литовского баскетбола». Литва не рассматривает вариант с иностранным тренером

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Балчюнас заявил, что, несмотря на 15-е место сборной на Евробаскете-2022, никаких изменений в должности главного тренера не будет.

«Надо понимать, что сборная впервые играла под руководством . Мы видели, как он работает, какого он уровня тренер, и как чувствует себя с ним вся сборная.

Тем более, что у нас не так много тренеров. На протяжении всего турнира мы постоянно разговаривали с Максвитисом и говорили, что доверяем ему.

Мы также разговаривали после 1/8 финала и сказали, что ему не стоит даже думать об уходе. Таких мыслей быть не может с обеих сторон. Мы доверяем ему, наша сборная достаточно молода, и практика показывает, что команда добивается своих лучших результатов спустя три года», – сказал Балчюнас.

Глава федерации также отметил, что национальная команда не рассматривает вариант с иностранным тренером.

«Это было бы капитуляцией по отношению ко всей истории литовского баскетбола», — сказал Балчюнас.

15-е место стало худшим результатом в истории выступлений сборной Литвы на чемпионах Европы.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко