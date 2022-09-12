Владимир Гомельский: «В сборной Сербии развивался конфликт тренера с некоторыми игроками»

Известный комментатор и эксперт поделился своим мнением о неудаче сборной Сербии, которая неожиданно уступила команде Италии (86:94) в матче 1/8 финала плей-офф .

«Мне кажется, что в команде развивался конфликт тренера с некоторыми игроками, хотя могу и ошибаться», – написал Гомельский.

Гомельский также прокомментировал неубедительное выступление на турнире «большого» сборной Литвы Домантаса Сабониса.

«Мне непонятно, чего от Сабониса добивался тренерский штаб сборной Литвы. Если выполнение функций чистого центра, то зачем все время выпускать его вместе с Валанчюнасом. Если мощного форварда, то, отдавая мяч Сабонису, надо было создавать для него изоляцию. Но и сам Домантас лидерских качеств не проявил», – считает Гомельский.

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