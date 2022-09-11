Товарищеские матчи. «Локомотив-Кубань» проиграл «Тюрк Телекому», «Енисей» уступил «Тофашу»

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл турецкому «Тюрк Телекому» в заключительном матче товарищеского турнира Gloria Cup в Анталье.

Красноярский «Енисей» уступил «Тофашу».

Товарищеские матчи

Тофаш — Енисей — 63:60  (14:15, 17:15, 20:17, 12:13) 

10 сентября. 16.30

Тюрк Телеком — Локомотив-Кубань — 82:68  (24:11, 19:17, 21:21, 18:19) 

10 сентября. 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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