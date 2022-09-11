Товарищеские матчи. «Локомотив-Кубань» проиграл «Тюрк Телекому», «Енисей» уступил «Тофашу»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл турецкому «Тюрк Телекому» в заключительном матче товарищеского турнира Gloria Cup в Анталье.
Красноярский «Енисей» уступил «Тофашу».
Товарищеские матчи
Тофаш — Енисей — 63:60 (14:15, 17:15, 20:17, 12:13)
10 сентября. 16.30
Тюрк Телеком — Локомотив-Кубань — 82:68 (24:11, 19:17, 21:21, 18:19)
10 сентября. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ