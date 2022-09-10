Рамона Шелберн: «Уэстбрук максимально готов к обмену»

Эксперт ESPN Рамона Шелберн считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук заинтересован в обмене перед началом следующего сезона.

«Расс максимально готов к сделке. Он не просил обмена, я в этом уверена. Но он открыт для того, кто хочет дать ему возможность быть прежним , – заявила Шелберн.

По информации Брайана Уиндхорста, «Лейкерс» не планируют обменивать звездного игрока, так как им не нравятся имеющиеся варианты трейда.

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