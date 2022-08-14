Эдди Хауз – о ссоре Гарнетта и Пирса с Алленом: «Нельзя злиться на кого-то, если он поступил так, как лучше для него и его семьи»

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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Эдди Хауз высказал свое мнение о ссоре бывших одноклубников Пола Пирса и Кевина Гарнетта с Рэем Алленом, который ушел из команды в 2012 году и присоединился к «Майами».

«Их задело то, что у них был костяк, который, как казалось, был готов снова разразиться. Они были готовы повторить свой успех. Но Рэю пришлось уйти, это было бизнес-решением. С точки зрения бизнеса ему было выгоднее уйти. Если бы в «Бостоне» была такая же ситуация, возможно, он остался бы. Но это было не так.

Он поступил так, как было лучше для него, как ему было удобнее. Нельзя злиться на кого-то, если он поступил так, как лучше для него и его семьи», – сказал Хауз.

Чемпионский «Бостон»-2008. Где они сейчас?

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