Грегг Попович: «НБА и Европа становятся ближе, возвращаемся к азбуке игры»

Главный тренер отметил сближение НБА с европейским баскетболом во время визита на .

«Десять лет назад американский баскетбол состоял в основном из трехочковых и данков. Думаю, в Европе всем нравилось смотреть это по телевизору. Здесь, наоборот, баскетбол строился на базовых принципов, когда игроки двигаются с мячом и без мяча.

Думаю, что некоторое время эти два мира были разделены, но теперь мы становимся ближе. Все начинают это понимать, особенно тренеры и менеджеры. В НБА пришли множество иностранцев, и мы увидели гораздо больше игроков, ориентированных на технические навыки и дисциплину. В этом смысле мы возвращаемся к истокам, к азбуке игры», – сказал Попович.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?