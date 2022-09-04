Грегг Попович: «НБА и Европа становятся ближе, возвращаемся к азбуке игры»

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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович отметил сближение НБА с европейским баскетболом во время визита на Евробаскет-2022.

«Десять лет назад американский баскетбол состоял в основном из трехочковых и данков. Думаю, в Европе всем нравилось смотреть это по телевизору. Здесь, наоборот, баскетбол строился на базовых принципов, когда игроки двигаются с мячом и без мяча.

Думаю, что некоторое время эти два мира были разделены, но теперь мы становимся ближе. Все начинают это понимать, особенно тренеры и менеджеры. В НБА пришли множество иностранцев, и мы увидели гораздо больше игроков, ориентированных на технические навыки и дисциплину. В этом смысле мы возвращаемся к истокам, к азбуке игры», – сказал Попович.

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