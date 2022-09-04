Марио Хезоня – о судействе на Евробаскете-2022: «Это ужасно»

Один из лидеров сборной Хорватии Марио Хезоня раскритиковал судейство в матче Евробаскета-2022 против сборной Великобритании (86:65).

«Это ужасно. Я бы с удовольствием побывал на их собраниях этим летом. Не знаю, можно ли мне вообще говорить об этом, чтобы меня не наказали, хотя я этого не боюсь. Но судья сказал мне в перерыве: «Извините, я находился не в лучшей позиции».

Не знаю, как я могу два-три часа готовиться к матчу, приходить, умирать на площадке, когда судьи не готовы к игре. Они тоже должны заниматься скаутингом. Мы нервничаем и не можем сосредоточиться на игре из-за их ошибок. Я хотел бы узнать, как они относятся к делу, о чем разговаривают, потому что мне непонятны критерии оценки их работы», – заявил Хезоня.

Форвард завершил встречу с показателями 13 очков (4-12 с игры, 0-5 из-за дуги), 10 подборов, 1 передача и 1 перехват.

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