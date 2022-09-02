Виталий Фридзон: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, этого хотят все»

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Экс-капитан сборной России, защитник «Зенита» Виталий Фридзон оценил шансы хоккеиста «Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Время есть, у него еще четыре года по контракту. Думаю, что все к этому идет, все хотят этого. Это будет большое достижение для России и всего мира.

В Америке рекорды – это жизнь, они всегда любят такое, для них это шоу. Думаю, если все будет хорошо и не случится никаких травм, то Овечкин побьет рекорд Гретцки», – сказал Фридзон.

На счету Овечкина 780 заброшенных шайб в НХЛ, он занимает 3-е место в истории лиги. Россиянин отстает от лидирующего Гретцки на 114 шайб.

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