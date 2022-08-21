Буруянов о тренировке с Овечкиным: «Он великая личность. Находиться рядом с таким человеком – большое счастье»

Никита Буруянов считает великой личностью.

Нападающий поделился впечатлениями от тренировки «Динамо» с участием Овечкина.

«Сегодня потренировались с Овечкиным, пришло много людей, болельщиков. Каково было тренироваться вместе с Овечкиным? Прибавилось достаточно энергии от Александра. Придется теперь забивать.

Он много нам подсказывал в раздевалке. Находиться рядом с таким человеком – большое счастье. Он великая личность. Хочу, чтобы Александр наконец-то побил рекорд Гретцки.

Каким был наш диалог с ним? Он давал советы по броскам. Какие именно? Попадать в сетку ворот. Главное, чтобы не с внешней стороны», – сказал нападающий «Динамо».

Около 5 тысяч человек посетили тренировку «Динамо» с участием Овечкина