15-летний сын Леброна Джеймса получил предложение от Университета Дюкейн

Младший сын суперзвезды «Лейкерс» , 15-летний Брайс, получил предложение от Университета Дюкейн. Брайс сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Это первое предложение Брайсу из первого дивизиона .

Главным тренером команды является Кит Дэмброт, который в течение двух лет тренировал Леброна Джеймса в школе Сент-Винсент-Сент-Мэри. В настоящее время Брайс играет за команду школы Сьерра-Каньон вместе со старшим братом Бронни.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?