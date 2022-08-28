Алекс Пойтресс набрал 24 очка в дебютном матче за сборную Кот-д’Ивуара

Форвард «Маккаби Тель-Авив» Алекс Пойтресс удачно выступил в первом матче за сборную Кот-д’Ивуара.
Кот-д’Ивуар обыграл Уганду в рамках квалификации чемпионата мира-2023.
Алекс стал самым результативным игроком встречи с показателями 24 очка (10-13 с игры), 8 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота.
Пойтресс провел два сезона за «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ (2022) в составе петербургской команды.
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