Алекс Пойтресс будет играть за сборную Кот-д’Ивуара

Центровой официально получил гражданство Кот-д’Ивуара и намерен помочь сборной этой страны в отборочных матчах чемпионата мира 2023 года, сообщает BasketNews.

28-летний американец присоединится к команде Кот-д’Ивуара, которая проводит сборы в Тунисе.

Кот-д’Ивуар завершил первый групповой этап с результатом 6-0 и начнет второй раунд на первом месте. Команда сыграет в одной группе с Кабо-Верде (3-1), Анголой (2-2), Нигерией (2-2), Угандой (1-3) и Гвинеей (0-4).

Пойтресс провел два сезона за «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ (2022) в составе петербургской команды.

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