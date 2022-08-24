Литовский «Вулвс» проявляет интерес к Тако Фаллу

Недавно созданный литовский клуб «Вулвс» из Вильнюса всерьез рассматривает возможность подписания контракта с бывшим центровым «Бостона» (26 лет, 226 см).

Об этом в интервью BasketNews рассказал ассистент главного тренера команды Римаса Куртинайтиса Ауримас Ясилионис. «Вулвс» уже подписал несколько игроков с опытом выступлений в Евролиге и Еврокубке.

На счету сенегальского гиганта 37 матчей в НБА за «Бостон» и «Кливленд» с показателями 2,2 очка и 2,4 подбора в среднем за матч.

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