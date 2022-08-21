Сергей Карасев сделал на руке татуировку с Кубком Белова

Форвард «Зенита» сделал на руке татуировку с изображением Кубка Белова.

В минувшем сезоне Карасев вернулся из «Химок» в «Зенит» и помог завоевать первый в истории клуба титул чемпиона лиги ВТБ.

28-летний форвард провел 32 матча и выходил в старте в 21 из них. В среднем за 20,8 минуты на площадке он набирал 9,9 очка и 2,8 подбора, что является его лучшими показателями за последние пять сезонов в Лиге ВТБ.

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