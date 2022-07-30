Марк Кьюбан: «Дончич – лучший или 2-й среди лучших в НБА»

Владелец «Далласа» выразил восхищение игрой лидера команды .

«Лучший или второй среди лучших игроков НБА. Он зверь. Он хорош и добавит еще несколько элементов к своей игре этим летом», – заявил Кьюбан.

В прошлом сезоне 23-летний словенец в третий раз за карьеру вошел в первую символическую сборную лиги.

Показатели Дончича в плей-офф-2022 составили 31,7 очка, 9,8 подбора, 6,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022