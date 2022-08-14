Турецкие фанаты забросали Луку Дончича майками

Разыгрывающий и сборной Словении Лука Дончич столкнулся с повышенным вниманием со стороны болельщиков в гостевом матче против сборной Турции.

Звездный баскетболист набрал 23 очка, а также совершил 10 подборов и 5 передач. Его команда одержала победу в овертайме со счетом 104-103.

После окончания встречи Лука направился в раздевалку, но местные фанаты начали просить его расписаться на майках. Дончич любезно соглашался, пока болельщики не стали забрасывать его все новыми джерси.

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