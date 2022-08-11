Томислав Зубчич перейдет в «Лондон Лайонс»

Хорватский бигмен (32 года, 211 см) и договорились о подписании контракта.

В передней линии дебютанта Еврокубка Зубчич объединит усилия с экс-игроками НБА Костой Куфосом и Сэмом Деккером.

В минувшем сезоне Зубчич выступал за «Тофаш». В матчах чемпионата Турции бывший баскетболист «Автодора», «Нижнего Новгорода» и «Енисея» набирал по 12,8 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

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