Томислав Зубчич перейдет в «Лондон Лайонс»

Хорватский бигмен Томислав Зубчич (32 года, 211 см) и «Лондон Лайонс» договорились о подписании контракта.
В передней линии дебютанта Еврокубка Зубчич объединит усилия с экс-игроками НБА Костой Куфосом и Сэмом Деккером.
В минувшем сезоне Зубчич выступал за «Тофаш». В матчах чемпионата Турции бывший баскетболист «Автодора», «Нижнего Новгорода» и «Енисея» набирал по 12,8 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
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