«Манреса» арендовала Тайсона Переса у «Андорры»

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«Манреса» арендовала у «Андорры» форварда Тайсона Переса (26 лет, 202 см) на следующий сезон.

Прошлым летом Перес продлил контракт с «Андоррой» до 2024 года. Форвард провел только 17 матчей в чемпионате Испании-2021/22, так как восстанавливался после разрыва крестов.

Также Тайсон выступил в Еврокубке, набирая в среднем 9,7 очка и 5,7 подбора в среднем за матч при реализации 39,1% из-за дуги.

«Манреса» примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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