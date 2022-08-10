«Манреса» арендовала Тайсона Переса у «Андорры»

арендовала у «Андорры» форварда Тайсона Переса (26 лет, 202 см) на следующий сезон.

Прошлым летом Перес продлил контракт с «Андоррой» до 2024 года. Форвард провел только 17 матчей в чемпионате Испании-2021/22, так как восстанавливался после разрыва крестов.

Также Тайсон выступил в Еврокубке, набирая в среднем 9,7 очка и 5,7 подбора в среднем за матч при реализации 39,1% из-за дуги.

«Манреса» примет участие в следующем розыгрыше чемпионов.

🐶Экс-чемпион НБА поднимает миллионы на французских бульдогах. Он утверждает, что цена на щенка доходит до 500 тысяч долларов