Джа Морэнт – о ДТП на 23-й день рождения: «Со мной все нормально, а машину можно починить»

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Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт в среду отпраздновал 23-й день рождения.

Морэнт при этом выложил видео со своей поврежденной машиной. Позже он написал, что не пострадал, а происшествие не повлияло на его хорошее настроение.

«Нет, я по-прежнему в хорошем расположении духа. Пересел в другой «Роллс», чтобы почувствовать себя президентом, ну и со мной все нормально. Главное, я жив, а машину можно починить», – написал Морэнт.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

 

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