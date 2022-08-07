Стеф Карри подарил 10-ю модель именных кроссовок 10-летней дочери

Разыгрывающий Стефен Карри сделал подарок своей дочери Райли на ее 10-й День рождения.

Звездный баскетболист опубликовал в инстаграме видео, на котором дарит Райли новую модель именных кроссовок от бренда Under Armour – Curry 10.

Ожидается, что модель Curry 10 станет доступна для розничной продажи только в конце этого года.

«Только так... Десятые Карри для десятилетней! С Днем рождения, Райли», – подписал видео Стеф.

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