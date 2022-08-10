ЧЕ-2022. Девушки (U18). 1/8 финала. Латвия сразится с Италией, Греция – с Польшей и другие матчи

В среду, 10 августа, в Греции стартует плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
На стадии 1/8 финала Латвия сразится с Италией, а Греция встретится с Польшей
Девушки (U18)
Ираклион, Греция
Плей-офф
1/8 финала
Франция – Швеция
10 августа. 14:30
Испания – Бельгия
10 августа. 14:30
Финляндия – Израиль
10 августа. 16:45
Латвия – Италия
10 августа. 16:45
Греция – Польша
10 августа. 19:00
Турция – Чехия
10 августа. 19:00
Германия – Венгрия
10 августа. 21:15
Литва – Босния и Герцеговина
10 августа. 21:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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