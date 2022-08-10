ЧЕ-2022. Девушки (U18). 1/8 финала. Латвия сразится с Италией, Греция – с Польшей и другие матчи

В среду, 10 августа, в Греции стартует плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

На стадии 1/8 финала Латвия сразится с Италией, а Греция встретится с Польшей

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Ираклион, Греция

Плей-офф

1/8 финала

Франция – Швеция

10 августа. 14:30

Испания – Бельгия

10 августа. 14:30

Финляндия – Израиль

10 августа. 16:45

Латвия – Италия

10 августа. 16:45

Греция – Польша

10 августа. 19:00

Турция – Чехия

10 августа. 19:00

Германия – Венгрия

10 августа. 21:15

Литва – Босния и Герцеговина

10 августа. 21:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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