Стефен Карри: «Справиться с давлением помогает работа над собой»

Разыгрывающий дал начинающим игрокам совет о том, как справляться с давлением.

«Это вера в работу, которую вы проделали. Самую мощную уверенность дает большое количество повторений и тщательная подготовка. В баскетболе вы не будете совершенны. Победы будут сменяться поражениями, и так будет каждую неделю, 3-4 матча, каждый месяц, каждый сезон, на протяжении всей карьеры.

Так что нельзя останавливаться, нужно развиваться каждый день. Если вы обманываете игру и пренебрегаете работой, вы не заслуживаете того, чтобы говорить об этом. Когда дела идут плохо, вы молчите, потому что вам нечего сказать», – заявил Карри.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия