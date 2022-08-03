Мэджик Джонсон: «Вся НБА должна вывести из обращения номер Билла Расселла»

Прославленный баскетболист предложил вывести из обращения игровой номер легендарного Билла Расселла, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«Комиссионер Адам Сильвер должен вывести из обращения номер 6 по всей НБА в честь Билла Рассела!» – написал Мэджик в твиттере.

Расселл выступал под этим номером за «Бостон». В составе этой команды он 11 раз становился чемпионом НБА, что является рекордом за всю историю лиги.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов