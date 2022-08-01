Участник Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» переименовался в «Минск» и провел ребрендинг.
Изменение задействует все структуры клуба: мужскую и женскую команды, резерв, а также детско-юношескую школу.
Вместе с названием обновлен и визуальный стиль. Отмечается, что обновленный логотип является стилеобразующим фактором и сыграет важную роль в узнаваемости клуба.
Основная цветовая гамма теперь представлена глубоким синим и ментоловым.
Сайт «Минска»
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