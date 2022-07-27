«Виртус» расторг контракт с Экпе Удохом

Итальянский воспользовался опцией расторжения контракта с центровым (35 лет, 208 см).

Летом прошлого года Удох подписал с «Виртусом» двухлетний контракт. В первом официальном матче нигерийский бигмен порвал связку надколенника и выбыл из строя до конца сезона. Центровой получил травму в матче Суперкубка Италии против «Дертоны», поскользнувшись на рекламной наклейке.

Ранее Удох выступал в НБА за «Голден Стэйт», «Милуоки», «Клипперс» и «Юту», а также за турецкий «Фенербахче».

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить