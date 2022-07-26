Женская НБА. «Чикаго» примет «Лас-Вегас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Чикаго» примет «Лас-Вегас».
«Чикаго» имеет лучший показатель в лиге (21-7) и лидирует в Восточной конференции. «Лас-Вегас» является ближайшим преследователем (20-8) и возглавляет таблицу Запада.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Лас-Вегас
27 июля. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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