Женская НБА. «Чикаго» примет «Лас-Вегас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА примет «Лас-Вегас».

«Чикаго» имеет лучший показатель в лиге (21-7) и лидирует в Восточной конференции. «Лас-Вегас» является ближайшим преследователем (20-8) и возглавляет таблицу Запада.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Лас-Вегас

27 июля. 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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