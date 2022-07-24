Сабрина Ионеску отпраздновала гейм-виннер с семьей Кобе Брайанта

Разыгрывающая стала автором решающего попадания в матче против лидера WNBA (83:80).

Ионеску забросила лей-ап с фолом после кинжального прохода под кольцо в концовке, когда ее команда уступала два очка. Всего на счету Сабрины 17 очков, 9 передач и 8 подборов.

Сразу после завершения встречи баскетболистка подбежала к вдове и детям легендарного , которые присутствовали на матче. Ионеску по-дружески обняла Ванессу Брайант и ее дочерей.

Кобе и его дочь Джанна погибли при крушении вертолета неподалеку от Лос-Анджелеса 26 января 2020 года.

В Зал славы баскетбола ввели Брайанта, Данкана и Гарнетта. За Кобе говорила вдова (рядом плакал Джордан), Попович прогулял игру ради Тима