МБА подписал контракт с Александром Ершовым

подписала контракт с защитником Александром Ершовым (21 год, 197 см).

Ершов начинал профессиональную карьеру в системе ЦСКА, в которой провел в общей сложности шесть сезонов.

Играя за молодежные команды красно-синих, он по два раза становился победителем первенства ДЮБЛ и молодежной Лиги ВТБ.

Сезон-21/22 Ершов провел в красноярском . Он принял участие в одном матче Лиги ВТБ, набрав за 8 минут 9 очков.

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