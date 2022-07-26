Григорий Мотовилов остается в «Енисее» на сезон-22/23

объявил о продлении контракта с разыгрывающим (24 года, 188 см).

Соглашение рассчитано на сезон-22/23.

Мотовилов прошлый сезон начинал в «Темп-СУМЗ-УГМК», затем перешел в ижевский клуб Суперлиги-1 «Купол-Родники», а в марте 2022 года присоединился к «Енисею».

Григорий принял участие в 7 матчах лиги ВТБ, в среднем набирая 8,3 очка, 2,0 подбора и 2,1 передачи за 19 минут на паркете.

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