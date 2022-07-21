Илья Платонов стал игроком МБА

Дебютант Единой лиги ВТБ подписала контракт с форвардом Ильей Платоновым (23 года, 201 см).

Свой профессиональный путь Илья начал в системе подмосковной «Спарты энд К». В 2014 году переехал в Краснодар, где присоединился к молодежному проекту «Локомотива-Кубань».

В стане железнодорожников Платонов провел шесть лет. В сезоне-2018/19 состоялся его дебют в основном составе «Локо». Всего за главную команду клуба он провел шесть матчей.

Последние два года Платонов отыграл в составе «Нижнего Новгорода».

В минувшем сезоне новобранец МБА принял участие в 17 матчах Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 5,7 очка и 3,4 подбора.

Илья также сыграл в 5 матчах Лиги чемпионов, где в среднем приносил в командную копилку 2,8 очка и 3,6 подбора.

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