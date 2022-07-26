Воспитанник «Локо» Ярослав Нягу не имеет устраивающих предложений из России (Metaratings.ru)

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Центровой Ярослав Нягу не имеет достойных предложений, чтобы рассмотреть вариант с возвращением в Россию на сезон-22/23.

Как сообщает Metaratings.ru, 18-летний баскетболист хотел бы продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Воспитанник «Локомотива-Кубань» ранее присоединился к команде Глобальной академии НБА, которая базируется в Австралии. При этом он не заключал с ней контракт и может покинуть расположение академии в любое время.

Источник, близкий к Нягу, отмечает, что период в Австралии пошел игроку на пользу.

Летом 2021 года на Нягу претендовали испанские, французские и немецкие клубы, в том числе участники Евролиги и Еврокубка. Также центровому делали предложения американские колледжи.

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