Малик Монк: «Леброн старается помочь каждому в своей команде»

Новобранец описал свои взаимоотношения со звездным форвардом .

«Он сыграл большое значение в моем переходе в «Лейкерс». Это ведь Брон, приятель. Он старается помочь каждому в своей команде команде. Так что ничего плохого о нем сказать не могу», – сказал Монк.

Малик провел за «Лейкерс» 76 матчей в прошлом сезоне, набирая в среднем 13,8 очка, 3,4 подбора и 2,9 передачи при 39% попадания из-за дуги.

Этим летом он подписал двухлетний контракт с «Кингз», по которому заработает 19 миллионов долларов.

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