Женская НБА. «Сиэтл» примет «Атланту», «Миннесота» – «Коннектикут»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.
«Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго». Лидер Западной конференции «Лас-Вегас» победил на своей площадке «Лос-Анджелес».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Даллас
24 июля. 22.00
Сиэтл – Атланта
25 июля. 1.00
Миннесота – Коннектикут
25 июля. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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