Женская НБА. «Сиэтл» примет «Атланту», «Миннесота» – «Коннектикут»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго». Лидер Западной конференции «Лас-Вегас» победил на своей площадке «Лос-Анджелес».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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24 июля. 22.00

–

25 июля. 1.00

– Коннектикут

25 июля. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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