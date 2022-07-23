Женская НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», «Лас-Вегас» примет «Лос-Анджелес»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», который имеет лучшие показатели в лиге (21-6). Лидер Западной конференции «Лас-Вегас» примет на своей площадке «Лос-Анджелес».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Чикаго
24 июля. 2.00
Лас-Вегас – Лос-Анджелес
24 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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