Женская НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», «Лас-Вегас» примет «Лос-Анджелес»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», который имеет лучшие показатели в лиге (21-6). Лидер Западной конференции «Лас-Вегас» примет на своей площадке «Лос-Анджелес».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

–

24 июля. 2.00

Лас-Вегас –

24 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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