Женская НБА. «Чикаго» примет «Даллас», «Финикс» – «Сиэтл»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Чикаго» примет «Даллас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом», «Финикс» – с «Сиэтлом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Миннесота – Коннектикут
23 июля. 3.00
Чикаго – Даллас
23 июля. 3.00
Финикс – Сиэтл
23 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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