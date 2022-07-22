Женская НБА. «Чикаго» примет «Даллас», «Финикс» – «Сиэтл»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Чикаго» примет «Даллас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом», «Финикс» – с «Сиэтлом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Коннектикут

23 июля. 3.00

Чикаго – Даллас

23 июля. 3.00

Финикс – Сиэтл

23 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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