Женская НБА. «Чикаго» примет «Даллас», «Финикс» – «Сиэтл»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

примет «Даллас», сыграет с «Коннектикутом», «Финикс» – с .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Коннектикут

23 июля. 3.00

Чикаго –

23 июля. 3.00

– Сиэтл

23 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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