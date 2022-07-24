Кендрик Перкинс занимается разведением французских бульдогов стоимостью до миллиона долларов

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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал The New York Post о своем многомиллионном бизнесе по разведению собак.

Вместе с зятем и еще двумя бизнесменами Перкинс основал компанию под названием Big League Exotics (BLE). На сегодняшний день в их распоряжении 42 французских бульдога, совокупная стоимость которых оценивается в 4-5 миллионов долларов.

По словам Перкинса, цена одной из его собак составляет миллион долларов.

На телике нет никого хуже Кендрика Перкинса. Но ESPN платит ему не меньше 1,5 млн долларов

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