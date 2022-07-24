Тайлер Дорси вернулся в НБА, подписав двусторонний контракт с «Далласом»

Бывший атакующий защитник «Олимпиакоса» (26 лет, 196 см) подписал двусторонний контракт с , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

26-летний игрок вернулся в НБА, из который он ушел в 2019 году, отправившись в тель-авивский «Маккаби». В минувшем сезоне американец с греческим паспортом выступал за , набирая 12,8 очка, 2,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч в .

Дорси, выбранный на драфте-2017 под 41-м номером, провел в НБА 104 матча за «Атланту» и «Мемфис» с показателями 6,7 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить