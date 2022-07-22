Лу Уильямс: «Я поверил Доку Риверсу. Те «Клипперс» были лучшим, что случалось в моей карьере»

Трижды лучший запасной НБА Лу Уильямс рассказал, как тренеру удалось мотивировать его играть за «Клипперс» после обмена в команду.

«Меня обменяли дважды за шесть месяцев. Такие вещи не лучшим образом сказываются на мотивации. Ты начинаешь думать, что команды видят в тебе лишь ценный актив, но никто не хочет иметь с тобой дело. И вот была презентация в «Клипперс». Я стоял там с майкой команды в руках и тухлым лицом. Вскоре мне позвонил Док. Если вы не знаете, каков он, то он говорит все напрямую. «Я не почувствовал твою энергию. Ты что, не хочешь быть с нами?» Я ответил: «Нет, не хочу. Меня обменяли дважды за шесть месяцев. Я не ожидал, что буду с вами, не следил за вами». Я не был большим поклонником «Клипперс».

Док сказал мне: «Мы делаем перезагрузку, начинаем все заново. Не знаю, что еще должен сказать тебе, но это место станет твоим домом. Я позволю тебе быть самим собой. И мы сделаем нечто особенное». Док сказал мне все это в первый день. И даже не знаю почему, но я поверил ему. Я вписался в это. И те в итоге были лучшим, что случалось в моей карьере», – заявил Уильямс.

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