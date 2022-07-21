Джоэл Эмбиид – о строительстве новой арены в Филадельфии: «2032???»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на новость о планах клуба построить новую арену в центре Филадельфии.

«Нет. 2032???» – написал игрок на своей странице в Twitter.

Сегодня владельцы «Сиксерс» объявили о планах построить новую спортивно-развлекательную арену «76 Place». Строительство арены начнется не раньше, чем через несколько лет. Проект должен быть завершен к сезону НБА-2031/32.

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