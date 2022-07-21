«Сиксерс» планируют построить новую арену в центре Филадельфии

объявила о планах построить новую спортивно-развлекательную арену, финансируемую из частных источников.

Владельцы «Сиксерс» Джош Харрис и Дэвид Блитцер объявили о создании новой строительной компании во главе с бизнесменом Дэвидом Адельманом для создания новой домашней арены в центре города. По их словам, стоимость «76 Place» составит около 1,3 миллиарда долларов.

Строительство арены начнется не раньше, чем через несколько лет. Проект должен быть завершен к сезону НБА-2031/32.

В настоящее время «Сиксерс» проводят домашние матчи в «Уэллс Фарго Центре».

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