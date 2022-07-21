«Сиксерс» планируют построить новую арену в центре Филадельфии

Теги Филадельфия НБА Wells Fargo Center Баскетбол

«Филадельфия» объявила о планах построить новую спортивно-развлекательную арену, финансируемую из частных источников.

Владельцы «Сиксерс» Джош Харрис и Дэвид Блитцер объявили о создании новой строительной компании во главе с бизнесменом Дэвидом Адельманом для создания новой домашней арены в центре города. По их словам, стоимость «76 Place» составит около 1,3 миллиарда долларов.

Строительство арены начнется не раньше, чем через несколько лет. Проект должен быть завершен к сезону НБА-2031/32.

В настоящее время «Сиксерс» проводят домашние матчи в «Уэллс Фарго Центре».

Почему Джеймс Харден так долго не подписывал контракт, а когда подписал – сделал скидку в $14 млн? Это оказалось выгодно и клубу, и игроку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные